Egy fehér Volvo SUV parkolása miatt ütköztek érvek és ellenérvek a Debrecenben Hallottam nevű csoportban vasárnap. Az erről készült fotót éjfél körül töltötte fel a posztoló a Facebookra azzal, hogy a sofőr nem pontosan a szegély mellé húzva hagyta ott a kocsiját az egyik parkolóban, hanem ránézésre egy-másfél méterrel arrébb, ami miatt a szerző szerint értékes helyet vett el az ott lakóktól.

Szerintetek rendben van ez a debreceni parkolás?

Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

Megosztotta a kommentelőket a parkolás

A poszt 55 hozzászólást generált, a kommentelők egy része egyetért a panasszal, míg mások szerint ez azért annyira nem nagy ügy, sőt az is lehet, hogy a szegély mellett korábban motorkerékpár parkolt, ezért rakta inkább kicsit beljebb a Volvót a sofőrje. „Lehet, hogy simán tapló/béna, de látva azt a méretű helyet inkább azt tudnám elképzelni, hogy amikor beállt, a padka mellett már »parkolt« egy motor például. De akár az is lehet, hogy csak tartva a többi autó közti távolságot simán beállt a már bent álló autó mellé, és hát maradt hely mellette. Ebben az esetben meg is közölhette volna a szabad helyet, de akkor meg azért lenne megszólva, mert mindkét oldalról túl nagy hely van” – így szól az egyik jellemző hozzászólás. „Az ilyet én is büntetném” – írta egy másik kommentelő.

A poszt szerzője aztán a hozzászólások kikapcsolásával rövidre zárta a témát azt írva, hogy neki bőven elég, ha az autó tulajdonosához eljutott az üzenet.