A nyári szünethez közeledve a tanév utolsó hetén több iskolába is ellátogattak a debreceni rendőrök, erről a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság számolt be a Facebookon. Mint írják, a gyerekek kerékpáros ügyességi pályán mérhették össze a tudásukat, megismerkedtek a rendőrök szolgálati felszereléseivel, majd önvédelmi, fegyverzettechnikai és Police Medic bemutatón is részt vettek. Az előadások alkalmával szó esett a 112-es segélyhívó szám helyes használatáról, az illegális szerek és a nyár veszélyeiről is. A gyerekek a foglalkozások végén különböző ajándékokat kaptak a rendőröktől – olvasható a bejegyzésben.

Kerékpáros ügyességi pályát is kipróbáltak a gyerekek

Forrás: Facebook / Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség