Kedves Olvasóink! A Hajdú-bihari Napló szerkesztősége új épületbe költözik. Elhagyjuk a Dósa nádor téri ingatlant, melyet éppen hetven éve laktak be akkori kollégáink, s melyet most a Cívis Ház Zrt. vásárolt meg. Július 19-én felpakolják a bútorzatot, eszközöket, és átszállítják a Szent Anna utca 39-41. szám alatt lévő új székházba. Természetesen rengeteg emlék köt ide minket, ahhoz az épülethez, mely sajtó-főhadiszálláson kívül adott már helyet bormérésnek, lakásoknak, üzleteknek is. Búcsúzásként elevenítsük föl a (még éppen) Napló-székház épület történetét!

A Napló-székház „sarka” a Csapó utca és a Dósa nádor tér találkozásánál

Fotó: Napló-archív

Egykor Wolff-palota volt a Napló-székház neve

Az épületet egykoron Wolff-palotaként is ismerték, főhomlokzatát egyebek mellett az 1904-es évszám ékesíti, tehát idén épp 120 esztendős. Mint azt korábban Papp József helytörténésztől megtudtuk, az 1910-es házjegyzék szerint az épületnek akkor három tulajdonosa volt: özvegy Szikszay Istvánné született Fazekas Juliánna (kétnegyednyi tulajdonrésszel), Szikszay István (egynegyednyi tulajdonrésszel), valamint Volf Jánosné született Szikszay Margit (szintén egynegyednyi tulajdonrésszel).

Érdekes a palota címe is, hiszen 1845-ig a telek címe Csapó utca (mint városrész), 1. tized 4. sz. volt. Akkori tulajdonosa Molnár Sámuel. Az 1910-es házjegyzékben Csapó utca 7. szám alatti ingatlanként szerepel, mely a dokumentum szerint azonos volt a Bádogos utca 6. számmal, továbbá a Gróf Dégenfeld tér 10. számmal is.

Papp József felidézte azt is, hogy a „Napló-székház” helyén előzőleg egy földszintes, kétlakásos épület állt.

Ezt a házat az 1869-es összeírás és az 1870-es térkép szerint a következő személyek lakták: Sánt(h)a István tulajdonos, pálinka- és bormérő; Horváth Julianna kereskedő; Szilágyi Julianna örökbe tartott családtag; Szikszay István rőfös, valamint Sólyom Gyula kereskedőcseléd. 1869-ben a népösszeírásban Nagy Csapó utca 10. szám alatti ingatlan (mely egyben az egész városban a 10. telek) Sánta István tulajdona. A földszintes ház részeként kocsma, két lakás, három szoba, két konyha, két pince és egy fészer került a listába.