Juráskó Róbert önkormányzati képviselő emlékeztetett rá, az útfelújítás az előző évek programjának a folytatása, a Debrecen 2030 részeként ugyanis a Nagyerdei körút több szakasza is elkészült. Példaként említette a Simonyi út és a Martinovics utca közötti részt, valamint a Martinovicstól a Hadházi útig tartó szakaszt, emellett a Móricz Zsigmond körút is megújult. A képviselő reményét fejezte ki, hogy a folyamatos útfelújítás nem áll meg, mint mondta, Debrecen önkormányzata elkötelezett az utak biztonságosabbá tétele mellett.

Szerdán a csapókerti Dugovics Titusz utca aszfaltozása is elkészült, valamint a Haon összegyűjtötte a folyamatban lévő és a soron következő útfelújításokat is.