A Mediaworks Hungary Zrt. érdekeltségébe tartozó 19 vármegyei lap előfizetői vehettek részt a június 24. és július 6. között rendezett, már hagyományosnak számító, Mozaikkereső nevű nyereményjátékon. A sorsolást július 24-én tartották Miskolcon, az Észak-Magyarország szerkesztőségében.

Hadanich Dalma előfizetőimarketing-menedzser a Mozaikkereső játék szelvényeivel

Hadanich Dalma előfizetőimarketing-menedzser, a játék szervezője elmondta, hogy a Mozaikkereső a hűséges előfizetők nyereményjátéka. Ebben a játékban csak azok vehettek részt, akik a játék ideje alatt fizetett előfizetéssel rendelkeztek. – Az előfizetői státuszt, ahogy a játékszabályzatban is le van írva, utólag fogjuk a terjesztési rendszerben ellen­őrizni. Emellett feltételként azt is megszabtuk, hogy a játékosok a lapok hasábjain megjelent mozaikdarabokat hiánytalanul ragasszák fel a játékszelvényre. A Mozaikkereső nyereményjáték, mint minden évben, most is nagy népszerűségnek örvendett. Összesen 14 765 darab játékszelvény érkezett be a meg­adott határidőre – ismertette. Arra az esetre, ha valamelyik kihúzott nyertesnél hiányozna az előfizetői státusz, minden nyereménykategóriában két-két tartalék nyertest is húztak.

Nyertesek 1 millió Ft értékű OTP Travel utazási utalványt nyert (országos fődíj)

Szűcs Antal Istvánné, Bükkszenterzsébet; Majoros Józsefné, Nyíregyháza; Horváth Róbert, Simaság Nagy képernyős tévét nyert Hajdú-Bihar vármegyéből

Kasuba Gyula, Kaba 50 ezer Ft értékű SPAR-utalványt nyert Hajdú-Bihar vármegyéből

Bonyár Attila, Pásztor Zsuzsanna, Egerházi Sándor, Debrecen 10 ezer Ft értékű SPAR-utalványt nyert Hajdú-Bihar vármegyéből

Olah Lászlóné, Serestyén Lajosné, Török Zoltán, Magyar György, Debrecen; Kelemen Istvánné, Pocsaj