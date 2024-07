– Látja, itt vannak a gyerekeim is. Amikor kicsik voltak, meg-megszúrta őket a méh, aztán nem jöttek. De most itt van a felnőtt lányom, segít a pergetésben.

Abban azonban biztos vagyok, hogy addig lesz meg a Virág méhészet, ameddig én csinálom. Ezt szeretni kell. Arra nem lehet építeni, hogy ebből meggazdagodjak, ez nem az a szakma. Ez hobbi. El kell tűrni a szúrásokat, hiszen itt fájdalom nélkül nincs öröm. Aztán, hogy mennyire kitartó az ember a méhészetben, az azon is múlik, hogy mennyire tűri a fájdalmat. Méhészkedni pedig szúrás nélkül nem lehet.

Ha nem pergetek, csak átnézegetem a családokat, rendezgetem, cserélem a kereteket, van úgy, hogy 10-15 kaptárat is végignézek, és egy szúrás sincs. Majd a következő kaptárnál már négy szúrást is kapok. Az ujjhegyet, a köröm környékét, a hajlatokat támadják. A pergetés az más! Akkor nagyon be kell öltözni, viszont a nagy melegben, mint amilyen most is van, kényelmetlen ez az öltözet. A homlokomra kendőt kötök, hogy az izzadság ne csorogjon a szemüvegem alá – beszél a hobbija kihívásairól Virág Sándor, majd rátérünk az idei méhészévre. A repcével indult a szezon. Nála ez nem volt domináns, mert a környékén kevés repcét vetettek. Ez a növény inkább a város Kabával és Hajdúszoboszlóval határos részére jellemző. Három kilométeren túl pedig nem gazdaságos a méheknek elrepülni, és nem is igen mennek. Akácra nem ment az idén, bár, mondják a méhésztársai, hogy az annak ellenére is jó volt, hogy kapott egy fagyot a növény. Viszont a másodvirágzás hozta a várt eredményt. A vegyesméz jó részét a gyomnövényekből gyűjtik méhei. A kertjéhez közeli makkodi határrész zsombékos, vizes talaján még nem is olyan régen rengeteg gyomnövény volt, döntően árvacsalán. A gyomirtással azonban egyre kevesebb a virágos gyomnövény.