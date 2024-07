Az MCC debreceni központjából akár a Harvardra is be lehet jutni

Az MCC kiemelt figyelmet fordít a nemzetközi tapasztalatok átadására is. Az MCC debreceni képzési központjában számtalan alkalommal tartanak előadásokat, foglalkozásokat külföldi oktatók, szakemberek, illetve a diákoknak lehetőségük van külföldi tanulmányutakra jelentkezni, évente 50-100 lehetőség közül választhatnak a fiatalok a pár napos képzésektől kezdve egészen a fél éves időtartamú ösztöndíjakig.

– Itt olyan nyári-téli egyetemekről, akadémiákról van szó, amelyeket az Erasmushoz hasonlóan az egyetemi tanulmányaik során végezhetnek el a hallgatók. A Harvardon és Lengyelországban is van kint most hallgatónk, illetve az amerikai elnökválasztáson is részt vesz egy roma tehetségprogramos fiatalunk. A Debreceni Egyetem egyik diákja, aki szintén az MCC debreceni képzési központjának hallgatója, Gál Kincső kiváló tehetség a vitázásban, nagyon jól építi fel az érveit, s úgy néz ki, az Európai Unió Bíróságára nyert egy olyan pályázatot, amelynek kapcsán akár karrierlehetőség is nyílik ott számára – emelte ki Bognár István.

Az MCC debreceni képzési központja az Aranybika, ahol nemcsak ingyenes programokat, de térítésmentes szállást is adnak a fiatal tehetségeknek

Forrás: Napló-archív

Nyáron sem áll meg az élet, nyári egyetemeken, programokon töltődnek a diákok

A nyár a tehetséggondozás időszaka az MCC életében, ilyenkor mennek a fiatalok nyári egyetemekre, akadémiákra. A augusztus vége felé indulnak el azok a táborok, amelyek a szeptemberi tanévkezdésre készítik fel a fiatalokat.

Kiemelt eseményünk az MCC Feszt Esztergomban, amelyen nemcsak szórakozási lehetőség, hanem érdekes szakmai előadások meghallgatására is lehetőséget ad. Illetve a debreceni egyetemi hallgatók ilyenkor aktívan bekapcsolódnak például az egyetemi játékok vagy a Campus Fesztivál programjaiba

