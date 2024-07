Akár 3-4 sávban is állhatnak sorok a magyar-román határ ártándi ellenőrzőpontján

Forrás: Kiss Annamarie

A magyar-román határ nemcsak a hosszú kocsisor, hanem a brutális hőség miatt is kihívást jelenthet

Így aki a nyári szünetben, szabadsága ideje alatt esetleg családi kiruccanást tervez Románia felé, érdemes úgy készülnie, hogy elegendő folyadékkal, és adott esetben gyógyszereivel is felszerelkezik. A nagy forgalom mellett ugyanis a brutális, akár 35 Celsius-fok feletti hőséggel is számolni kell, ami alighanem még az egészséges szervezetet is képes megviselni, a szív- és érrendszeri, vagy egyéb más betegséggel küzdőkét pedig hatványozottan.

Természetesen, mint mindig, úgy most is ajánlott átnézni a személygépkocsi műszaki állapotát, és mint a rendőrség is felszólít közleményében, ne felejtsék otthon úti okmányaikat sem. Emellett a rendfenntartók azt javasolják a sofőröknek, hogy indulás előtt továbbra is tájékozódjanak a határátkelőhelyek nyitvatartásáról, illetve a várható várakozási időkről.

A rendőrök elővigyázatosságra intenek

Forrás: Kiss Annamarie

Ezt hogyan is lehet megtenni? A police.hu rovata, a Határinfó a Románia közelében lévő határátkelőhelyek forgalmi állapotokról nyújt jelen idejű információkat, valamint a Rendőrségi Útinformációs Rendszer (Rutin) mobil applikáció segítségével is tájékozódhatnak az utazók az aktualitásokról.