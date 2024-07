– Javában itt van a legyek és szúnyogok a szezonja, bizonyos esetekben meg is keserítik a programunkat, vagy a nyugodt nyári estéket. A szúnyogok könnyen megtalálnak minket, és amikor kicsit csapadékosabbra fordul az idő, akkor a számuk jelentősen megsokszorozódik. A velük való találkozás szinte kikerülhetetlen, a legjobb megoldás a prevenció – mondta Váradi Zoltán. Kifejtette, a sokat segíthet egy szúnyogháló, és akkor is nagyon sokat tehetünk magunkért és másokért, ha megszüntetjük a szaporodáshoz ideális táptalajt. – A kertes házakban a fóliákon, esővízgyűjtőkben lévő pangó vizet a szúnyogok nagyon hamar megtalálják, ahol egy hét alatt ki is fejlődik belőlük a következő generáció – magyarázta. Mint elmondta, szerencsére vannak olyan élőlények, amelyek kifejezetten kedvelik a szúnyogokat, közülük is a legjobb szúnyogirtó a denevér. – Hazánkban 28 denevérfaj él, a legkisebb a törpedenevér, amelyik összezárt szárnyakkal egy gyufásdobozban is, és egyetlen éjszaka alatt akár ezer szúnyogot is elfogyaszt. denevéreket úgy csalhatunk a házunkhoz, hogy denevérodúkat helyezünk ki, amikbe tavasztól őszig költöznek bele. Ezek az odúk hasonlítanak a hagyományos madárodúkhoz, csak ezeknek nem az elején, hanem az alján található a nyílás. Belül az odú falába vésett rovátkákba kapaszkodva töltik a nappal, és szürkületkor indulnak vadászni – ismertette Váradi Zoltán.

Legyek ellen

A legyekkel kapcsolatban rámutatott, a szúnyogháló itt is jó szolgálatot tehet, amikor bent tartózkodunk. – A legyek kedvelik az olyan helyeket, ahonnan erős szag árad, mint például az állattartó telepek és hulladéktárolók. Ellenük a legjobb biofegyver a fecske. A denevérrel ellentétben ő egy nappali műszakos rovarirtó, akik a szintén az ebben a napszakban aktív legyekre specializálódtak. A legjobb, amit tehetünk, hogy elősegítjük a fészkelésüket. Régóta kapható barkácsáruházakban és különböző madárvédelmi oldalakon kerámiából készült fecskefészek, amivel támogathatjuk a megtelepedésüket – tanácsolta. Megjegyezte, ezzel nagy terhet veszünk le a szülőpár válláról, ugyanis egy fecskefészek sok pici sárgombócból készül, nagyjából 2 ezer 500 alkalommal kell fordulniuk, viszont ha teszünk ki egy fészket, a vándorútjukról visszatért fecskéknek nem kell az építéssel fáradozniuk, hanem rögtön nekiállhatnak a költésnek. Váradi Zoltán azt javasolta, a kerámia fecskefészkeket kizárólag épületekre helyezzük, és ügyeljünk rá, hogy az esőtől is védve legyenek.