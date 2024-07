Kungler Meike, a debreceni Rett-szindrómás kislány már többször is szerepelt a Haonon. Két évvel ezelőtt a Kungler család otthonában is meglátogattuk a kislányt, aki azóta is küzd súlyos betegségével. Tavaly októberben el kellett adniuk józsai otthonukat, hogy tudják finanszírozni Meike kezeléseit. Ma már Hajdúböszörményben élnek, és továbbra is azon vannak, mindent megtegyenek a Rett-szindrómával küzdő kislányukért.

5 éves lett Kungler Meike

Forrás: Facebook / Meike Szebb Jövője

Meike ma, július 22-én ünnepli 5. születésnapját, a Meike Szebb Jövője Facebook-csoportban a Kungker család képeket is osztott meg a torzárásról, amihez a következő sorokat írták. „Az ötödik születésnap, amit apa Meikével együtt ünnepelhet. Boldogságos születésnapot kívánunk nektek erőben, egészségben!” – áll a bejegyzésben, mégpedig azért, mert a kislány és édesapja, Kungler László ugyanazon a napon születtek.