Globális terjeszkedésbe kezd az egyik legnagyobb török divatmárka, a Koton, ennek részeként Magyarországon nyolc üzletet nyitnak a közeljövőben – számolt be róla hétfőn a Portfolio. Mint írják, a Koton boltjai bevásárlóközpontokban lesznek megtalálhatóak, az első üzleteket már 2024 végén megnyitják. Három Budapesten lesz, emellett más megyeszékhelyeken is lesznek boltjaik, így Sopronban, Debrecenben, Szegeden és Székesfehérváron is.