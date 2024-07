A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal idén is standdal és a kormányablakbusszal várja a fesztiválozókat – közölte portálunkkal az intézmény. Mint írják, A JobStreet 1. standján lehet majd találkozni a kormányhivatal szakembereivel, akik minden nap több témában várják az érdeklődőket délután 2 és este 8 óra között.

Azon résztvevőkre is gondoltak, akik okmányügyeiket a fesztiválon szeretnék intézni

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal

A hivatal munkatársai bemutatják a közszolgálati életpályát, a kormányhivatali munkavégzést, de az egyetemisták tájékoztatást kaphatnak arról is, hogy hogyan tölthetik gyakorlati idejüket a kormányhivatalnál. Emellett foglalkoztatás-felügyeleti, munkavédelmi kérdésekben is állnak az érdeklődők rendelkezésére.

Ezeken túlmenően bemutatják a standjukon azt a két, európai uniós támogatással megvalósuló kiemelt fontosságú GINOP Plusz Pillér projektet is, amelyekkel a kormányhivatal elsősorban a fiatalok elhelyezkedését, munkatapasztalat-szerzését, piacképes tudásszerzését kívánja segíteni.

Ügyintézésre is lesz lehetőség

Azon résztvevőkre is gondoltak, akik okmányügyeiket a fesztiválon tervezik intézni. A kormányablakbusz a korábbi évekhez hasonlóan a rendezvény minden napján 13 és 21 óra között idén is biztosítja a személyazonosító igazolvány, az útlevél, a diákigazolvány, vagy a lakcímkártya igénylés lehetőségét, de akár ügyfélkapu is nyitható.