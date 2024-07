Néhány hete megírtuk, nyáron Debrecenből közvetlen vasúti járattal elérhető a magyar tenger. Kíváncsiak voltunk rá, mennyien használják ki a lehetőséget, ezért június végén a MÁV-nál és az utasoknál is érdeklődtünk. Az utasok örültek, hogy átszállás nélkül közelíthetik meg a Balatont, a megkérdezettek szinte egyöntetűen azt válaszolták: eleve nem szeretnek gyerekekkel, rengeteg csomaggal egyik vonatról a másikra átpakolni, mindenkinek könnyebb így. Az utazási körülményekről a MÁV-tól azt az információt kaptunk, hogy a vonaton nem légkondicionált, 2. osztályú, valamint klímás, 1. osztályú kocsik közlekednek, utóbbiban konnektor, WiFi, és tágasabb lábtér szolgálja az utasok kényelmét. Július második hetétől több panasz érkezett szerkesztőségünkbe azzal kapcsolatban, hogy a nagy hőségben számtalan vonaton, többek között a Budapest-Nyugati-Záhony között közlekedő InterCityken nem, vagy csak nagyon gyengén működtek a klímaberendezések. Olyan is előfordult, hogy az indulás után, körülbelül öt perc múlva feladta a szolgálatot a hűsítő levegőt fújó gép. Továbbá a Szabolcsi Tekergő expresszvonat felszereltségéről is negatív véleményt fogalmazott meg egy olvasónk, aki felháborítónak tartja, hogy nincs klíma egy Balatonra tartó vonaton. Az észrevétellel kapcsolatban megkerestük a vasúttársaságot, és továbbítottuk olvasónk levelét is, majd a témában néhány kérdést fogalmaztunk meg a MÁV felé.

Sokan panaszkodnak, a nagy hőségben nincs klíma a vonatokon Forrás: Napló-archív

Miért nincs klíma a vonatokon?

Július 13-án a Szabolcsi Tekergő expresszvonattal utaztunk Balatonfüredről Debrecenig (90 perces késéssel). Még télen megkérdeztem az információs pultnál, hogy milyen körülmények közt lehet eljutni a Balatonig. Pozitív választ kaptam, és csak ezután foglaltam le a szállást. A vonatjegyemet oda-vissza előre megvettem. A pénztárban kihangsúlyoztam, hogy légkondis kocsiba kérem, nem baj, ha első osztályra szól és drágább a jegy. Azt a választ kaptam a pénztáros hölgytől, hogy nem tudja, melyik lesz a légkondis kocsi, majd akkor kiderül. Az utazás napján odamentem a pénztárhoz megkérdezni, melyik kocsi lesz a légkondis, amire ő közölte, hogy a Balaton északi partjára soha nincs légkondis fülke, csak a délire

– kezdte levelét a panasztevő olvasónk.