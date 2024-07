Tévhit, hogy áztatni és folyamatosan öntözni kell hosszan tartóan a gyepet! A túl gyakori locsolás meggyengíti a talajt, ezzel együtt a fű gyökérzetét is, így jobban ki lesz téve a kártevőknek és a gyomnövényeknek is. A legjobb megoldás, ha kétnaponta, a reggeli órákban bőségesen öntözzük a füvet. Ezzel elkerüljük a túllocsolást és az alulöntözést is.