Sátrak, számos bogrács és főzőüst, valamint rengeteg ember töltötte meg a püspökladányi Sárrét Kincse Gyógyfürdő előtti teret július 20-án. Már ez a látvány is igazolta, kilencedik alkalomra sem veszített népszerűségéből a város legnagyobb gasztronómiai programja, a Kakasfőző Fesztivál. A jó hangulat és a finom illatok pedig tovább erősítették bennünk az érzést: itt most mindenki mindent belead, hogy a legjobbat főzze ki. Mint a megnyitón elhangzott, jól döntöttek a fesztivál ötletgazdái a kakas mellett, illetve a püspökladányi gasztronómiai rendezvény híre már a határon túlra is elért.

Tóth Lajos polgármester beszélt a Kakasfőző Fesztivál részleteiről

Forrás: Molnár Péter

Örülünk, hogy Püspökladány meghatározó gasztronómiai rendezvényének híre már a város határain túl is ér, hiszen a helyi indulók mellett köszönthetünk debreceni, bihari, békési és Szolnok vármegyei versenyzőket is

– mondta érdeklődésünkre Tóth Lajos polgármester. Az idei Kakasfőző Fesztiválra 34 csapat – civil szervezetek, baráti társaságok, közösségek – nevezett, a legtöbben valamilyen „kakasos” ételt készítettek, de találkozni csirkepaprikást vagy épp birkapörköltet, lecsót kavargató séfekkel is.

– A fesztivál ötletgazdái a kakas mellett tették le a voksukat, ami úgy gondolom, jó döntés volt, s ezt az elmúlt évek is igazolják. A Kakasfőző Fesztivál elnyerte a közönség tetszését – fogalmazott Püspökladány polgármestere. A városvezetőtől megtudtuk, immár harmadik alkalommal mérethetik meg magukat a pálinkafőzők is, ugyanis ez a versenyszám szintén nagy népszerűségnek örvend a fesztiválon. – Természetesen kulturális- és gyermekprogramokkal is igyekszünk a jó hangulatról gondoskodni, az esti sztárfellépő a Neoton Família lesz – tette hozzá Tóth Lajos.

A Debreceni Nagyerdőért Egyesület csapata

Forrás: Molnár Péter

A Kakasfőző Fesztivál a tyúkudvar „díszének” ünnepe

A déli harangszó után nem sokkal kezdődött a fesztivál hivatalos megnyitója. Bodó Sándor, a térség országgyűlési képviselője szétnézve mosolyogva konstatálta, idén is finom ételek és pálinkák főttek.

A kakas egy olyan jószág, amelyre a világon mindenhol felkapják a fejüket az emberek. Az udvar dísze, de amikor eljön az idő, akkor a bográcsban vagy az üstben köt ki. Ez a szegény pára mindeközben nem is tudja, milyen társadalmi küldetése van, mennyire jól össze tudja hozni a családot, barátokat vagy akár egy egész város és vendégeinek közösségét

– fogalmazott a honatya.