Kiküldte szokásos útinformjelentését a debreceni polgármesteri hivatal szerdán, a táblázatból egyebek mellett az is kiderül, hogy hol korszerűsítik a jelzőlámpákat ezekben a napokban a városban. Mint ismert, a lámpák LED-izzókat kapnak, a munka pedig összesen 30-nál is több csomópontot érint. Van, ahol rendőri forgalomirányítás várható, de a többi helyen is szükség lesz az autósok fokozott figyelmére.

Debrecen több pontján is cserélik mostanában a jelzőlámpákat

Forrás: Napló-archív

Itt dolgoznak mostanában a jelzőlámpák korszerűsítésén

Munkafolyamat megnevezése Helyszín (Munkaterület) Megjegyzés Várható befejezés Jelzőlámpás csomópontok LED-esítése Széchenyi utca – Piac utca kereszteződés (rendőri felügyelet, rendőri forgalomirányítás mellett) Úton folyó munkák, útszűkület, ideiglenes forgalomkorlátozás

2024. július 17. Szent Anna utca – Sumen utca kereszteződés (rendőri felügyelet, rendőri forgalomirányítás mellett) 2024. július 18. Böszörményi út – Tűzoltóság kereszteződés 2024. július 23. Böszörményi út – Hősök utca kereszteződés Böszörményi út – Domokos Lajos utca kereszteződés Szent Anna utca – Varga utca kereszteződés 2024. július 25. Szent Anna utca – Vármegyeháza utca kereszteződés Kishegyesi út – István út kereszteződés (rendőri felügyelet, rendőri forgalomirányítás mellett) 2024. július 30. István utca – Sesztina utca kereszteződés Kishegyesi út – Dorottya utca kereszteződés 2024. július 31. Kishegyesi út – Vág utca kereszteződés 2024. augusztus 1. Kishegyesi út – lakótelep kereszteződés

A teljes jelentés, benne a további debreceni forgalomkorlátozásokkal, a Debrecen.hu-n érhető el.