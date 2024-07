Nyakig benne vagyunk nyárban, a diákok élvezik szünetet, a dolgozó felnőttek pedig alighanem a hétvégét vagy a szabadságot várják, amikor végre elmehetnek pihenni. Mit nem adnánk sokszor csak egy nap feltöltődésért, ugye? Nos, jó hírünk van, mivel lesznek ingyenes programok Hajdú-Bihar vármegyében, méghozzá jó sok, mi pedig összeszedtünk többet is, így olvasóink kedvükre válogathatnak, hol szeretnének kikapcsolódni pénztárcakímélő módon.

Ingyenes programok Hajdú-Bihar vármegyében: a csillagok alatt akár még romantikusabb lehet a mozizás. Pláne, ha nem kell érte fizetni, ugye?

Forrás: MW-archív

Ingyenes programok Hajdú-Bihar vármegyében: mozi a csillagok alatt

Ha már a felvezetőben említettük a filmezést, kezdjük is ezzel. Bár már július 3-án, kedden kezdődtek el az ingyenesen látogatható vetítések Hajdúhadház szabadtéri színpadán (Kossuth utca 8.), 5-én, 6-án, 10-én, 12-én és 13-án este sem maradnak mozi nélkül az érdeklődők.

A felsorolt napokon 18 és 20 órától is megtekinthető lesz egy-egy film, többek között a Minyonok: Gru színre lép, a Top Gun: Maverick, a Kung Fu Panda 4 és a Halálos Iramban 10. is szerepel a kínálatban.

Hadház mellett Európa legnagyobb fürdővárosa, Hajdúszoboszló is várja a csillagok alatt filmezni vágyókat a Szent István parkban június 12-én, pénteken. Javasolják a szervezők, hogy aki részt kíván venni a kertmozizásban, vigyen magával plédet a saját kényelme érdekében.

Parádés fogások a gasztronómia asztalán: hal, kakas, tyúk és sertés is lesz a terítéken

No, persze a felnőttekre is gondolunk, és ha csak annyit írnánk, hogy Tiszacsege, valószínűleg már akkor sokan a szájukban éreznék a halászlé ízét. Nem is kell hosszú ideig várni erre, mivel június 6-án, szombaton rendezik meg a Halászlé Fesztivált Tiszacsegén, a halfogyasztás népszerűsítése érdekében. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy a belépés és a parkolás ingyenes lesz. Este pedig fellép többek között Radics Gigi, Király Linda és Király Viktor, valamint a Döndi Duó is.

Aki a gasztronómiában leli örömét, számára szinte biztosan kecsegtetően hangzik a hajdúszoboszlói Art Food Fesztivál, ami tavaly már a nyitónapon hatalmasat robbant. Bizony, mivel nemcsak enni lehetett nagyot, hanem bulizni is: fellépett többek között az Ocho Macho, illetve Ákossal mulathattak a résztvevők a retró utcabálon.

Idén a szervezők a legmenőbb street food ételekkel és művészeti alkotásokkal várják a látogatókat Szoboszló szívében július 20-án és 21-én (szombaton és vasárnap), az pedig, hogy kik lesznek a fellépők, még később fog kiderülni.

És ha már a finom falatoknál tartunk: nem messze Hajdúszoboszlótól, Püspökladányban, a Sárrét Kincse Fürdő előtti területen rendezik meg a Kakasfőző Fesztivált július 20-án, szombaton, melyen az ízletes fogásokon túl a Neoton Família esti koncertjének is örülhetnek majd a látogatók. Ladányban a kakas nem kukorékol, Biharkeresztesen pedig majd a tyúk nem kotkodál: megrendezik ugyanis a II. Pipifőző Fesztivál és Családi Napot a városi sportpályán július 5-én és 6-án.