Tikkasztó hőséggel indult a hét utolsó délelőttje is július 14-én, vasárnap. Stábunk tapasztalatai szerint ehhez képest viszonylag sokan tartózkodtak a belvárosban, idősek, fiatalok és családok egyaránt. Körbenéztünk, és megkérdeztük, ki hogyan viseli a kánikulát, ami még egy ideig várhatóan végig fogja kísérni mindennapjainkat, hiszen július 18., csütörtökig érvényes a hőségriadó Debrecen területén is.

A mostani nem az első hőségriadó 2024-ben, megnéztük, hogyan próbálják túlélni a debreceniek

Forrás: Kiss Annamarie

Bár még tart a hőségriadó, Debrecen így is vonzza a turistákat

Meglepően sok vidékről érkező turistával találkoztunk, például Csabával és francia társával, akik egy hétvégére érkeztek a cívisvárosba. Hamar igénybe is vették a Dósa nádor téren elhelyezett párakaput, melynek segítségével próbáltak hűsölni egy picit. Elmondásuk szerint nehezen viselik ugyanis a meleget, főleg éjszaka. Azért persze kijut a jóból is: gyönyörű városnak találják Debrecent. Megnézték a Szabó Magda Emlékházat, és további tervük, hogy megtekintik a Medgyessy Ferenc emlékkiállítást is.

– Általában csak munkaügyben járok erre, de most jólesik csak úgy sétálgatni az utcán és közben kikapcsolódni, a világért sem tart vissza a meleg, gyönyörű ez a város, vannak árnyékos helyek is, később indulunk tovább Hortobágy felé – mondta Csaba.

Többen az árnyékban, a padokon hűsöltek

Forrás: Kiss Annamarie

Dóra és József Berettyóújfaluból érkeztek, hogy egy kicsit kikapcsolódhassanak, és épp fagyizni készültek négy és fél hónapos gyermekük társaságában, aki még a babakocsi kényelmét élvezheti. A meleget már kevésbé, ezért éjszaka is megy náluk a klíma, amire Dóra érzékeny ugyan, de mint elmondta, nem nagyon van más választásuk. Józsefnek pedig általában munka közben nincs, mivel autóműhelyben dolgozik, ahol körülbelül 60 Celsius-fok szokott lenni, szóval mondhatnánk, hogy megedződött, de hát kinek ne esne jól hűsölni…

A hőségriadó 2024 nyarán nem példa nélküli, és még nem is ér véget egy darabig

A délelőtt „sztárja” egy hétéves, Péter nevezetű fiatalember volt, aki részletesen beszámolt nekünk arról, hogyan birkózik meg ő és családja a kánikulával.

– Szalmakalapot viselünk, sok folyadékot iszom, lengén öltözöm és szandált veszek fel. Medencézni szoktam, ja és fagyit is ettem az előbb. Keresem az árnyékos helyeket, és naptejet használok a strandon, hogy ne égjek le. Tervezünk fürdőzni, és megyünk majd a planetáriumba, Budapestre is – sorolta mosolyogva.