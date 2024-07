A kánikulában a legveszélyeztetettebb korcsoport az idősek és a gyermekek, továbbá a szív- és érrendszeri betegek, cukorbetegek, ahol a gyógyszerszedés és az alapbetegségek miatt ezek a hőhatások sokkal fokozottabban érvényesülnek – hívta fel a figyelmet a Haon érdeklődésére Ménes Dávid debreceni állomásvezető mentőtiszt, az Országos Mentőszolgálat regionális szóvivője. Beszélt arról, milyen szabályokat kell feltétlenül betartani kiemelten a gyerekek, betegek, kisállatok esetén, továbbá hogy a hőség veszélyei hogyan jelentkeznek vízpartok közelében.

Ménes Dávid debreceni állomásvezető mentőtiszt, az Országos Mentőszolgálat regionális szóvivője adott hasznos tanácsokat a hőség idejére

Forrás: Ménes Dávid-archív

Percekre sem szabad gyereket vagy állatot hagyni a kocsiban

Mint kifejtette, nemcsak a betegek és a rendszeresen gyógyszert szedők, illetve gyermekek körében jelent fokozott veszélyt, hanem az egészséges szervezetet is megterhelheti a hőség. Előfordulhat vérnyomásingadozás, a gyermekek tekintetében pedig a kiszáradásra való hajlam életkoruk és a biológiai állapotuk alapján sokkal nagyobb mértékben érvényesül. Kiemelendő, hogy a kisállataink is ugyanilyen veszélyben vannak, ők is nagyon könnyen felhevülnek.

Az egyik legfontosabb tanács, hogy hőségben, zárt térben, autóban gyermeket, kisállatot néhány percre sem szabad magára hagyni, hiszen ezekben a terekben pillanatokon belül olyan hőmérsékleti viszonyok alakulhatnak ki, hogy rövid időn belül tudatzavar, eszméletvesztés, adott esetben súlyos életveszélyes állapot következhet be

– intett Ménes Dávid.

Néhány jótanácsot is megosztott, melyeket nem lehet elégszer és eléggé hangsúlyozni. E szerint az esti és a kora hajnali időben szellőztessünk, továbbá napközben árnyékoljuk a lakásunkat, amivel néhány Celsius-fokkal lehet hűteni azt. Ha ventilátorral akarjuk a környezeti hőmérsékletet csökkenteni, nagyon oda kell figyelni a folyadékbevitelre, hiszen fokozott párolgást tud előidézni. Ha légkondicionáló berendezést használunk, tartsuk be a szabályait:

nevezetesen ne állítsuk be nagyon alacsony hőmérsékletre, hiszen a nagy hőmérséklet-ingadozás a külső és belső hőmérséklet vonatkozásában nagyon meg tudja viselni a szervezetet.

Továbbá figyeljünk rá, hogy szervezetünk mindig maradjon hidratált, ezért rendszeresen fogyasszunk folyadékot, lehetőség szerint kerüljük az alkoholos és szénsavas italokat. Kerüljük a nehezebb, zsírosabb, fűszeres ételeket is. Viseljünk könnyű, világos színű, természetes anyagokból készült ruhákat, amelyek jól szellőznek és elvezetik a hőt. Gyermekekkel ne tartózkodjunk tűző napon, ha mégis, akkor figyeljünk a fejvédelemre, viseljünk kalapot és használjunk fényvédő krémeket. Ne feledkezzünk meg a növények és a fák vízigényéről sem.