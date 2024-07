Az eseménysor idei fő témája a Ménesfesztivál – a magyar lótenyésztés ünnepe. A Mátai Ménes a Hortobágyi Lovasnapok szellemi és minden más vonatkozású alapját is adja, és most további három meghívott állami ménesbirtok csatlakozik hozzá: a mezőhegyesi, a bábolnai és a szilvásváradi. Zenés-táncos műsorral, fogatok és tenyészállatok felvonulásával mutatkoznak be a központi Arénában