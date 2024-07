Mint arról már korábban is beszámoltunk, megkezdődött a Hortobágyi Lovasnapok rendezvénysorozat, mely július 14-ig, vasárnapig várja látogatóit. A Haon stábja a szombati napra is ellátogatott, ahogy igen sok vendég is, többen meglehetősen nagy távolságot megtéve. Noha a rendezvény a nevéből adódóan a lovakat helyezi előtérbe, más állatfajok is szerephez jutottak, ezzel is jelezve a helyi tradíció megőrzésének fontosságát.

Hortobágyi Lovasnapok: bár elsősorban a lovak szerepeltek a középpontban, volt más program is, amelyen „marha jól” szórakozott a közönség

Forrás: Kiss Annamarie

Hortobágyi Lovasnapok 2024: megrendezik a Nemzeti Vágta előfutamát

A puszta, télen nyáron: amikor megérkeztünk Hortobágyra, és kiszálltunk az autóból, mintegy 38 Celsius-fokot mutatott a hőmérő. Alighanem kalapemelés jár azoknak, akik úgy döntöttek, ellátogatnak a lovasnapokra, és ami az említett fejfedőket illeti, nos… Nem tudtuk meghatározni az egy négyzetméterre jutó kalapos emberek számát, azt viszont igen, hogy a többség ilyen módon is próbált védekezni a brutális kánikula ellen amellett, hogy szisszentek a jéghideg söröspalackok.

Jakab Ádám polgármesterrel beszélgettünk még a hivatalos megnyitó előtt, és érdeklődésünkre válaszolva elmondta, hogy a Hortobágyi Lovasnapok kiemelt fontosságú a település életében. Idén új elemekkel is gazdagodott a kínálat: többek között megnézheti a közönség, milyen az agárfuttatás, illetve mennyire veszélyes egy lovas kaszkadőrshow.

Ilyenkor a község apraja-nagyja ellátogat a rendezvényre, mely a Hortobágyi Vágta, a csikósbajnokság, a fogathajtás, a díjugratás és a méneshajtás miatt is igen látványos lesz

– mondta Jakab Ádám.

Fülöp Bernadett, a Hortobágyi Nonprofit Kft. ügyvezetője is nyilatkozott a Haonnak a délutáni megnyitót megelőzően, különös figyelmet szentelve a programokra. Mint elmondta, az idei már az 56. Hortobágyi Lovasnapok rendezvény, melynek egyik fő eleme a csikós- és pásztorkultúra a hortobágyi pusztai környezetben. Rámutatott, hogy a csikósbajnokság fordulói két napon keresztül zajlanak,

ami pedig igazán látványos lesz, az a vágta, melyet vasárnap tekinthet majd meg a közönség.

– Este 9 óráig várjuk a látogatókat, szóval még délután 5-6 óra körül is érdemes kilátogatni. 8-9 óra között egy tüzes lovas kaszkadőrbemutatót tartunk, ami pedig a díjugrató versenyt illeti, idén rekordszámú nevező regisztrált, több mint 600 a két nap alatt – hangsúlyozta.