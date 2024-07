A nemzetközi szinten is különlegesnek számító, Máté Bence világhírű természetfotós elképzelései alapján építik fel a világ első Madrászínházát a Hortobágyon. A Hajdú-Bihar vármegye önkormányzata – az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.-vel és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságával konzorciumban – kérelmet nyújt be a TOP Plusz Aktív turizmus fejlesztése felhívására, mintegy 4,32 milliárd forint értékben. A hortobágyi madárszínház a térség állatvilágát és természeti értékeit újfajta perspektívából, egyfajta fordított állatkert formájában hozza közelebb a látogatókhoz, ahol nem a madarak, hanem az emberek zárkóznak be annak érdekében, hogy az állatokat természetes élőhelyükön, testközelből figyelhessék meg. Az egyedülálló ökoturisztikai attrakcióról július 5-én tartottak sajtótájékoztatót.

Révész Máriusz szerint a Hortobágy madárszínházának legfontosabb tulajdonsága lesz, hogy mindenkinek szól

Forrás: Molnár Péter

Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár elmondta, az elmúlt évtizedekben számos látogatóközpont épült az országban. Ezeket igyekezett folyamatosan felkeresni „tesztelőcsapatával”, vagyis gyermekeivel. Mint fogalmazott, amelyek 4 percnél tovább nem kötötték le a fiatalok figyelmét, azok nem érték el céljukat.

Egy alkalommal Máté Bence vitt el minket a madárlesébe. Korán kellett kelnünk, sötét volt, amikor odaértünk. A fiaimmal 14 órát voltunk bent és nagyon élvezték a látványt. Egy egésznapos élmény volt. Ekkor vetődött fel az ötlet, hogy ezt nemcsak négy embernek, hanem egy egész országnak látnia kell

– osztotta meg.

Az államtitkár elmondta, a helyszín kiválasztása során több helyszínt felkerestek, s a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága mutatkozott a legszívélyesebb együttműködőnek. Kiemelte, a Madárszínház legfontosabb tulajdonsága, hogy mindenkinek – diákoknak, családok, nyugdíjasoknak is – szól, s az év mind a négy évszakában különleges élménnyel szolgál majd.