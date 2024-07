A nap legfontosabb anyagai 50 perce

Életveszélyes sérültje is van a kedd délutáni baleseteknek

Rövid idő alatt három közlekedési baleset is történt Hajdú-Biharban, fontos változást jelentettek be a debreceni hulladékgyűjtésről, de a Debreceni Egyetem mérfőldkőnek számító óriásberuházását is átadták kedden. Hírösszefoglaló a vármegyéből.

Fának csapódott egy autó Berettyóújfalunál, a balesetben egy ember életveszélyesen megsérült Forrás: Tóth Imre

