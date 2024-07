Megkezdődött a Nyugati sor felújítása Hajdúszoboszlón, a részletektől július 11-én egy projektnyitó sajtótájékoztatón számoltak be. Czeglédi Gyula polgármester ismertette, egy nagyobb fejlesztési program részeként valósul meg a beruházás, a TOP Plusz kiírásában 2022. december 14-én született meg a támogatói döntés, mely 2023. február 14-én lépett hatályba. Az önkormányzat 500 millió forint támogatást nyert útfejlesztésre, ennek az első eleme a Nyugati sor felújítása.

Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere ismertette az útfelújítás részleteit

Forrás: Kiss Annamarie

Hajdúszoboszlón is fontos az útfejlesztés

A fürdőváros első embere rámutatott, ez egy különleges utca; lakó-, ipari és védett terület találkozási pontja a Nyugati sor, ahol nagyon sok védett növény és állat található, melyekre a beruházás során is kiemelt figyelmet kell fordítani. Czeglédi Gyula úgy fogalmazott, az évtizedek alatt sok vállalkozás alakított ki telephelyet a város ezen részén, s a lakosság szempontjából is fontossá vált, hogy az elhasználódott út megújuljon.

Ismertette, 1270 méter hosszan újul meg a Nyugati sor, a munkálatok már elkezdődtek, hiszen ez év áprilisában már a kivitelezési szerződést is aláírták. A közel 180 millió forint nettó összköltségű beruházást a kivitelezőnek 5 hónap alatt kell elvégeznie, így szeptember végére befejeződik a felújítás.

Elkezdődött a munka a Nyugati soron

Forrás: Kiss Annamarie

Kitért arra is, a csatlakozó utaknál a szinteltéréseket kiegyenlítik, kicserélik a jelzőtáblákat, rendezik az útpadkákat és megszűnik a sebességkorlátozás is.

Fontosnak tartom azt, hogy az ilyen típusú fejlesztések a jövőben is folytatódjanak, hiszen tudjuk jól, hogy az utak állapota nagyon sok javítanivalót hagy még maga után, szeretnénk, ha a több évtizedes lemaradást minél hamarabb be tudnánk pótolni

– szögezte le a polgármester.

Hajdú-Biharban jól pályáztak az utak rendbetételére

Tasi Sándor, a vármegyei közgyűlés alelnöke első sorban a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat további támogatását ajánlotta az elkövetkező munkákhoz is. Emlékeztetett, 10 évvel ezelőtt, az új közigazgatási rendszer kialakításával a vármegyék kapták feladatukul a fejlesztések koordinálását.

A legfontosabb feladatunknak tekintettük azt, hogy a településekkel való kapcsolatot a jó irányba tereljük. Büszkén mondhatom azt, hogy ez megvalósult a megye mind a 82 településén, ez volt elmúlt két ciklus egyik legfőbb eredménye

– hangsúlyozta. Majd kitért arra, az utak, járdák rendbetétele, a közbiztonság és az egészségügy mindig a legfontosabbak, leszögezte, ezek irányába a kormány is tett megfelelő intézkedéseket. Rámutatott, most már nagyobb településeknek is biztosít forrásokat a belterületi utak fejlesztésére.