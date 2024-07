Amatőr szabadidős lovasverseny veszi kezdetét július 6-án, szombaton, és vasárnap zárul majd – olvasható a település közösségi oldalán. – Szeretnénk a megmérettetéseket versenyek formájában minden amatőr lovas számára elérhetővé tenni, hogy ki-ki a maga szintjének és lovas tudásának megfelelő kategóriában összemérhesse tudását más lovasokéval – emelik ki a szervezők, hozzátéve, hogy mindenkit várnak a strand területén megrendezendő Hajdúdorogi Lovas Napokra, aki aki szabad idejében lovon ül vagy lovon akar ülni. Szombaton Hajdúdorogon rendzik meg a XVIII. Térségbeli Amatőr Fogathajtó Verseny vármegyei bajnokságának elődöntőjét is.

A Hajdúdorogi Lovas Napokon rendezik meg a XVIII. Térségbeli Amatőr Fogathajtó Verseny vármegyei bajnokságának elődöntőjét is

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A Hobby Horse (HH) – magyarul vesszőparipa vagy botló – eredete az elmúlt századokra vezethető vissza, ahol a gyerekek egy botra vagy vesszőre erősített faragott lófejjel a lábuk között szaladtak és utánozták az akkori lovas katonák harcát. A HH-nak napjainkban már nemzetközi szervezettel rendelkezik, sőt, kontinensviadalokat is rendeznek belőle gyerekek és felnőttek részére egyaránt. Többek között Hobby Horse versenyre is lehet nevezni a szabadidonevezes.hu weboldalon, ahogy a szabadidős lovasversenyre is, melyeket július 7-én rendeznek majd meg. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy a lovassport-események ingyenesen látogathatóak. Bővebb információt Papp Györgytől, a Hajdúdorogi Lovas Hajdúk Egyesület elnökétől lehet kérni (06-30-293-9659).