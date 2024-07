Hivatalosan is eldőlt, milyen üzlet nyílik a debreceni Aranybika mellett, az árulkodó jelet az egyik nagy helyi Facebook-csoport éles szemű tagja szúrta ki. A nemrég bezárt drogéria helyén Háda várja majd a ruhavadászokat, és már a nyitás időpontja is ismert a kirakatba kitett plakátnak köszönhetően: augusztus 5. Azt a fotón is látni, hogy nagyban dolgoznak még az üzlethelyiségen, hogy a szűk egy hét múlva esedékes nyitásra már minden készen álljon.

Háda nyílik Debrecenben, az Aranybika mellett

Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

Magyarország egyik piacvezető használtruha-feldolgozó és -értékesítő cégének eddig 3 boltja volt Debrecenben, az Aranybika melletti lesz majd a 4.