Gólyadömping van ezekben a napokban a hortobágyi madárkórházban, osztotta meg az intézmény Facebook-oldala még szombaton. Déri János kórházigazgató a pontos számot is közölte: összesen 200 gólya gyógyul most náluk. A posztban fotók is láthatók a madarakról, a leglátványosabb talán az a felvétel, amelyen a röpdében látható a népes gólyasereg egy része.

Szinte minden négyzetméterre jut egy gólya a hortobágyi madárkórház röpdéjében

Forrás: Facebook / Hortobágyi Madárpark -Madárkórház Alapítvány

