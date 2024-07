Hamarosan elindulhat a hajdúszoboszlói Gázláng pálya zöld infrastrukturális fejlesztése, eredményesen zárult a kivitelező kiválasztása. A Közbeszerzési Értesítő július 30-án megjelent számában tájékoztat arról, hogy egy helyi vállalkozás végezheti el a munkálatokat nettó 468,35 millió forint értékben. A munkára 12 hónap áll rendelkezésre.

Hamarosan elindulhat a hajdúszoboszlói Gázláng pálya fejlesztése

Forrás: Napló-archív

A munkálatok során elbontják az egykori salakpályát, a drótkerítéseket, kapukat és a korábban elbontott épületek alapjait is. Eltávolítják a focikapukat, kandelábereket, illetve a beruházáshoz szükséges tereprendezéseket végzik el.

Új futópálya és kondipark is épül

A kivitelezés során egy gyermekeket és felnőtteket egyaránt kiszolgáló, dupla ivókutat helyeznek, elültetnek 231 fát, közel kétezer cserjét, évelő növényeket, díszfüvet. Parkoló és feltáró utat, külső járdaburkolatokat, aszfalt útburkolatot, parkolót, kapubehajtót és járda térkő burkolat készítenek. Belső sétányt és térburkolatokat alakítanak ki pihenő bútorzat és változatos kiszolgáló közterületi berendezések, felszerelések elhelyezésével.

Mindezeken felül:

- Négysávos, 400 méteres rekortán burkolatú futópálya létesül 2 ezer 223 négyzetméteren,

- kombinált kosár- és kézilabda pályát alakítanak ki rektorán burkolattal és labdafogó kerítéssel, pályatartozékokkal és vízelvezetéssel,

- 128 négyzetméteren műfüves cageball pálya épül valamennyi pályatartozékkal,

- 144 négyzetméternyi műfű burkolatú fedett kültéri kondiparkot is telepítenek változatos kültéri fitnesz eszközökkel.

A sportolni érkezők számára egy napelemes okospadot is elhelyeznek.

A parkoló csapadékvizének elvezetésére több mint 200 méter gerincvezetéket építenek 7 beton víznyelő aknával és 5 víznyelő ráccsal. Kiépítik a parkoló közvilágítását többek közt 4 lámpaoszloppal, továbbá a térvilágítást, pályavilágítást, valamint 5 kamerát is telepítenek. Ivóvíz- és szennyvízvezeték épül, egy konténer illemhelyet is elhelyeznek. Amennyiben az önkormányzat kéri majd, két fedett kerékpártároló is épülhet.

A beruházás állásáról és látványtervekről korábban Czeglédi Gyula, a fürdőváros polgármestere Facebook-bejegyzés formájában is beszámolt.