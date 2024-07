A Kulturális és Innovációs Minisztérium a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetésének napján az Oktatási Hivatallal és a HÖOK-kal közösen rendezi meg az évek óta több ezer látogatót vonzó rendezvényt, a Pont Ott Partit. Az idei évben is az ország több pontján várják a fiatalokat, a hivatalos, központi helyszín ez alkalommal rendhagyó módon nem a főváros, hanem Debrecen, a Campus Fesztivál.

A Campus Fesztivál ideje alatt hirdetik ki a felvételi ponthatárokat

Forrás: unideb.hu

Az unideb.hu közleménye szerint a Metal-Sheet Nagyszínpadon néhány perccel 20 óra előtt Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter buzdítja majd a felvételizőket, pontban 20 órakor pedig megadja a jelet a ponthatárok ünnepélyes kihirdetésére. A Debreceni Egyetem is készül az eseményre, azokat a jelentkezőket, akik felvételt nyernek, ajándékkal köszönti.

Az idei általános felvételi eljárásban is kiemelkedő eredményt ért el a Debreceni Egyetem a jelentkezéseket tekintve. Csaknem tízezren jelölték meg első helyen, ezzel az eredménnyel továbbra is az ország legnépszerűbb vidéki egyetemének számít. A Felvi legfrissebb statisztikái szerint a tíz legnépszerűbb vidéki egyetemi kar listáján (a nappali és levelező tagozatos, alap- és osztatlan képzési szintű, állami ösztöndíjas elsőhelyes jelentkezők számait összesítve) a DE Gazdaságtudományi Kara az első, és az első tízben végzett a debreceni Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, a Bölcsészettudományi Kar, valamint Állam- és Jogtudományi Kar is.

A felvételi ponthatárok kihirdetése mellett látványos programok is lesznek

Az egyetem a kezdetek óta szerves része a Campus Fesztiválnak, ami ma már az ország egyik legnagyobb nyári kulturális programja. Minden évben megnyitja a Campuson az Egyetem Teret, ahol ötvözi a fesztiválhangulatot a tudomány, az innováció, a karrier, a jövőépítés tudatosságával. Idén is látványos és szórakoztató programok várnak a betérőkre minden nap 15 órától: lesz például tablettel/okostelefonnal vezérelhető pókrobot, repülőgépszimulátor, a vállalkozók szétszedhetnek és összerakhatnak egy emberi csontvázat a virtuális térben, sőt a kevert valóság élményét is átélhetik, majd elkészíthetik saját hőkamerás profilképüket. Aki pedig kellő tudást érez magában, beléphet egy kutatólaboratóriumnak berendezett szabadulószobába, ahonnan logikai feladatok megoldásával kell kijutni 30 perc alatt.