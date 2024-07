A gépjárművezető-szakoktató úgy véli, a közlekedés egy társasjáték. Mindenki, aki részt vesz benne, oda kell figyelnie a másikra. – A jármű méreteit és adottságait mindig, minden körülmény között fejben kell tartani és ahhoz mérten kell igazodni. Ha nagy járművel közlekedünk, tudnunk kell, hogy sokkal kevésbé lehet hirtelen manővert tenni, így ezekkel sokkal nagyobb követési távolságot kell tartani és sokkal jobban kell mérsékelni a sebességet, ha bármilyen veszélyforrás közelébe érhetünk. Fejben kell tartani azt is, hogy nagy járműből nehezebb észrevenni a kisebb közlekedőt. Ahogy csökken a járművünk mérete, annál jobban növekszik az agilitásunk, de egyre jobban csökken az esély, hogy időben észrevegyenek minket – tájékoztatott.

Nagy járműből nehezebb észrevenni a kisebb közlekedőt

Forrás: Illusztráció/MW-archív

Egy igazán jó sofőr mindenre figyel

Továbbá elmondta, kerékpárosként tudnunk kell, hogy minket később vehetnek észre, emiatt minden tőlünk telhetőt meg kell tegyünk azért, hogy ne legyen baleset. – Ha kerékpározásra adjuk a fejünket, ne csak annyit tartsunk fejben, hogy az adott szakaszon szabályos a behajtásunk, hanem azt is, hogy rendkívül nagy lehet a sebességkülönbség, amit nagyon nehéz jól lereagálni. Ha tehetjük, inkább keressünk olyan szakaszt, ahol sokkal nagyobb biztonsággal tudunk kerékpározni, mint például kerékpárút. Bármilyen más járművel pedig figyeljünk oda arra, hogy ha az adott szakasz nincs kerékpáros forgalom elől elzárva, akkor a lakott területen kívüli szakaszon is számítsunk a jelenlétükre (legyen az hagyományos vagy akár fekvő). Az igazán felkészült sofőr akkor is számít kerékpárosra lakott területen kívüli főútvonalon, ha tudja, azon a szakaszon elvileg tilos a behajtásuk – nyomatékosította. Javasolja, közlekedés során tegyünk meg minden tőlünk telhetőt a balesetveszélyes helyzetek kialakulása ellen. Nyomjuk el magunkban az igazságérzetünket, ha közlekedésre adjuk a fejünket. Gyakran elfelejtjük, hogy milyen égbekiáltóan szerencsések vagyunk, ha nap végén hazaérünk sértetlenül. A nap végén nem lehet az a célunk, hogy igazunk legyen, hanem hogy mindannyian hazaérjünk épségben.

Az ember a közlekedési képességét gyakorlati tapasztalás útján tudja fejleszteni. A fekvőbiciklik nincsenek annyira elterjedve, hogy mindenki látott volna már ilyet. Könnyen megeshet, hogy valaki 20-30 évet úgy le tud vezetni, hogy sosem tapasztal ilyen járművet. Sajnos emiatt külön veszélynek vannak kitéve ezek a biciklisek, mert az átlag sofőr nem is tudja, hogy számíthat ilyen közlekedő jelenlétére. Tanácsolom a fekvőbicikliseknek, ha mindenképpen lakott területen kívül kell menniük, ahol 50 kilométer/óra vagy akár nagyobb sebességkülönbséggel haladnak, használjanak kísérőjárművet. Egy követő személyautó méreténél fogva is segít a közeledők számára, hogy feldolgozzák, van valaki előttük. Ezen kívül, egy pajzsként is használ a kísérő jármű, ezáltal nagyobb biztonságban tartva a rekumbensel haladókat

– húzta alá.

A KRESZ-szabályokat is ismertette: A bicikli olyan, legalább kétkerekű jármű, amelyet emberi erő hajt, és ezt legfeljebb 300 W teljesítményű motor segíti.

Lakott területen kívül kerékpárral akkor közlekedhetünk 50 kilométer/órával, ha a kerékpárt hajtó kerékpáros fejvédő sisakot visel és utast nem szállít.

Ha a kerékpáros lakott területen kívül halad, fejvédő sisakot nem visel, akkor legfeljebb 40-el mehet.

Főútvonalon tilos 12. éven aluliaknak kerékpározniuk.

A szóban forgó esetről szóló videót itt láthatják: