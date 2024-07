Csak az átmenő forgalomtól tűnik nyüzsgőnek Bedő főutcája, egyébként a nagyjából 300 fős, Biharkereszteshez közel fekvő község a kistelepülésekre jellemző békét sugározza. A postás pihenőidejében a boltossal kávézik, a bajuszos szomszéd egy sörrel teli szatyorral kerékpározik hazafelé. Akárcsak a mesében. A legnagyobb gond, amit fájlalnak is a helyiek, hogy a kocsma bezárt egy ideje, de legalább van egy kisbolt és posta is. Sőt, alig két éve szentelték meg a felújított görögkatolikus templomot, burjánzanak a virágosládák, friss festék csillog a kerítéseken, és látszólag egyáltalán nem illik bele a Haon Elnéptelenedő települések című sorozatába. Ám, ha szóba elegyedik az ember a bedői lakosokkal, hamar kiderül, hogy a gond itt is ugyanaz: a fiatalok elmennek. A legidősebb, a középső és a legkisebb fiú is máshol próbál szerencsét. De még a lányok is.

Sokat jelent, hogy van bolt Bedőn, így nem kell egy szomszédos településre menni egy tejfölért

Forrás: Czinege Melinda

Hogy milyen az élet Bedőn? Szép. Nincs probléma. Amennyire tudom, fegyvere nincs, csak egy lakónak. Neki is csak azért van, mert vadász. Itt aztán még nem lőttek le senkit

– mondja jó kedélyűen egy idős férfi, akit a bedői mindennapokról kérdezünk. Zoltán Erdélyből költözött a településre feleségével, bár ezt már az ízes, szívnek kedves tájszólásból éreztük. A gyerekei a közelben dolgoznak, ők pedig nagyszülőként segítenek vigyázni az unokákra. Elmondja, Bedőn valóban nyugodt az élet, bár munka nincs, de mivel nyugdíjas, ez cseppet sem zavarja, hiszen leélte a saját idejét. Lehetőség híján sokan Biharkeresztesre, Berettyóújfaluba vagy Nagyváradra járnak dolgozni. Mint fogalmaz, a fiatalok suhancként a nagyobb városokba mennek tanulni, és általában nem is térnek vissza. Elbeszélgetünk még a világ nagy dolgairól, és a helyi kicsikről, végül egy egyszerű bölcsességgel bocsát utunkra: