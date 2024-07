Augusztus 22. és 24. között rendezik a GTK szakmai élménytáborát. A II. EconoMeet nem mindennapi lehetőséget kínál az érdeklődő fiatalok számára: megismerhetik a Debreceni Egyetem és a Gazdaságtudományi Kar tudományos életét, küldetését, illetve jövendőbeli csoporttársaikat és oktatóikat már az egyetemi évek megkezdése előtt - írja az unideb.hu. A tábor ideje alatt a kar oktatói, hallgatói és a középiskolások egy-egy tanulóközösséget hoznak létre, így kiscsoportos projektmunka keretein belül mélyülhetnek el a különböző szakterületek rejtelmeiben. A tábor végén a diákok egy zárókonferencián mutatják be, mire jutottak.

Ezen felül a csapatépítő és szórakoztató tevékenységek is helyet kapnak, így a tudományos programokon, szakmai fejlődésen és kapcsolatépítésen túl a kikapcsolódásra is lehetősége lesz a jövő generációjának. Sőt, a diákok ezúttal a BMW Group Debrecenben épülő gyárába látogathatnak el, ahol körbevezetik őket és egy új fejlesztést is testközelből nézhetnek meg.

Mindezen lehetőségeken túl a részvétel és az elvégzett projektfeladat 20 intézményi pontot is jelent minden diáknak, aki a felvételin a DE GTK valamely szakára adja be jelentkezését.

– A 2024. évi általános felvételi eljárás végéhez közeledünk, és jól látszik a munka ezen szakaszában, hogy milyen fontos szerepe lehet a táborral szerezhető 20 pontnak is abban, hogy valaki bejut-e az általa első helyen megjelölt szakra – mondta Fenyves Veronika, a GTK dékánja.

Az EconoMeet ingyenes, ugyanakkor a részvétel feltételekhez kötött. Be kell adni egy motivációs levelet, egy szaktanári ajánlást és egy pályamunkát. A jelentkezési határidő augusztus 1., a kiadó helyek gyorsan fogynak, így aki részt szeretne venni a szakmai élménytáboron, annak érdemes igyekeznie.