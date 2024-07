– Az El Camino számomra ott elveszítette a miliőjét, a hangulatát. Egyre több lett a bazáros, az ereklyéket árusító. Nem tartom kizártnak, hogy a tárgyakat valahol Ázsiában gyártatják, itt meg helyi szuvenírként adják el – tette hozzá, majd azzal folytatta, hogy az utat alapvetően mindenki a saját tempójában teszi meg, így az emberek leginkább magányosan róják a kilométereket. Kommunikálni a szállásokon vagy napközben, a kávézókban volt lehetőség. Mivel sem angolul, sem spanyolul nem tud, és a legtöbb zarándok is így van ezzel, csak az anyanyelvükön beszéltek, de mégis jól megértették egymást. Ha valakinek problémája akadt, például csúszós úton nehéz volt felkapaszkodni az emelkedőn, vagy feltörte a cipő a lábát, számíthatott a másik segítségére. Jó tanácsként mondta, hogy a lábunkra fokozottan kell figyelni, végig, folyamatosan ápolni kell, hiszen az visz végig az úton. Fontos a cipő minősége. Nem indokolt a bakancs, mert nem hegymászó túráról van szó. Lényeges, hogy egy-másfél számmal nagyobb legyen a lábbeli, mert estére megdagad az ember lába. Az utat mindig úgy osztotta be, hogy emelkedővel zárja a napot.

Pont a május 4-i Star Wars-napon talált rá Yoda mester szobrába

Forrás: magánarchívum

Támadták az utolsó kilométerek miatt

– Megtaláltam a célt, amiért elmentem. Igaz, kaptam hideget-meleget, mert a begyulladt térdem miatt az utolsó néhány kilométert technikai eszköz igénybevételével tettem meg. Írták, ez nem sportszerű. De nem sportról beszélünk! Arra voltam kíváncsi, hogy ezt az utat tudom-e közel 68 évesen teljesíteni. Az íróasztaltól álltam fel. Korábban nem túráztam, a sportom, az autóversenyzés fizikai erőnlétet nem igényelt. De tudtam teljesíteni! Lélekben és fizikálisan is. Igaz, bicegve jöttem haza, de másnap már elindultam egy háromnapos kerékpártúrára. Felbosszantott, hogy van jó néhány nagyon „elvakult” el caminós, akik az úti beszámolómat olvasva az interneten nekem estek. Írogattak, hogy az El Camino már nem az, ami régen volt, a maiak – szerintük – nagy arcúak, magamutogatás miatt mennek végig az úton. Mobiltelefonos applikáció segítségével közlekednek, foglalt szállásokon pihennek meg, és hol van már az az idő, amikor az utat jelző sárga nyilakat keresték a házfalakon.

Válaszom: a XXI. században élünk, az automata kocsidból a csúcsminőségű mobiltelefonodra rádiktáltad a nekem küldött szöveges üzenetet. Visszakérdeztem, hol a postagalambod, miért nem azt használod? Miközben a saját weboldalán »dicsekszik« a sok ezer kilométernyi megtett caminós útjaival, de már nem tud menni, mert a térdeit szétvágták a sok-sok műtét során. Megérte az önkínzás? Erre találja meg mindenki a saját válaszát.

Most már elektromos kerékpárokkal is mennek az úton úgy, hogy néhány évtizeddel ezelőtt még kerékpáron sem lehetett megtenni ezeket az utakat. De egykor szamárháton, marha vontatta szekéren utaztak a zarándokok. Azaz az akkori „közlekedési” eszközöket, technikákat ők is igénybe vették. Minek rohanni most? Csak magunkért tegyük meg ezt az utat. Szeptemberben megyek egy másik El Caminóra, egyedül. Ha egy caminón végigment az ember, benne van az út utáni vágy, és ha csak teheti, megy. Választék pedig bőven van, mert a világörökség részeként tartott legismertebb zarándokútjának több útvonala is van. Bátrabb vagyok, tudom, hogy fizikálisan mire vagyok képes, már jobban ismerem magam. Sok mindent adott nekem az út, de hogy mit, azt megtartom magamnak. Nem azért mentem el, hogy kifelé látszatot teremtsek, hogy lássák, megváltoztam. Az, hogy változtam, azt én tudom – fejezte be az El Caminóról szóló élménybeszámolóját Tokay László.