A legjobbak közt a Debreceni Egyetem

Az elmúlt évek mérlegét megvonva azt mondta, a világ legjobb 5 százalékának egyetemei között 12 magyar van. Többek közt a debreceni is osztja azon három egyetem sorsát, melyben a világ legjobb 2 százalékában szereplünk. Az elmúlt években 400 helyet javítva a THE rangsorában a 600 és a 800 között szerepel a Debreceni Egyetem, tavaly pedig 100 helyet javítva a második meghatározó rangsorban, a QS-rangsorban a Debreceni Egyetem az 574. helyen szerepel.

– Egyre többen vagyunk a felsőoktatásban, több mint 3 ezer diák az oly fontos területeken, mint az orvos egészségtudomány, vagy a műszaki tudományterület bővül az egyetemi közösségünk, úgy, hogy a sikeres diplomával magyar nemzetünk is erősödik – hangsúlyozta Hankó Balázs. – Növekvő vállalati bevételek, növekvő szabadalmak, erősödő térségi megtartó erő: működik a magyar modell. Azaz önök által, az önök oktatói és kutatói által sikeresek és egyre sikeresebbek a magyar egyetemek – összegzett, hozzátéve, hogy a sikerhez kell még a kultúránk, amely magyarrá tett, magyarrá tart meg bennünket.

Önök hivatásukban felelősek a betegeikért, azért, hogy a betegnek, a szenvedőnek ne csak tudást, hanem szeretetet is adjanak

– mondta útravalóul.

Büszke végzettek

Móré Marianna dékán arról beszélt, hogy a büszkeség gondolata fejezi ki a legjobban az ünnepi pillanatot, mely vonatkozik a végzett hallgatókra, családjukra és oktatóikra is. Az egyetemi évek alatt szakmailag és emberileg is fejlődtek, legyőzték a kihívásokat. Sikerrel vették az akadályokat, amit a most átveendő diploma is bizonyít.

Mi magunk is büszkék vagyunk, munkánkkal felkészítettünk egy újabb generációt azokra a szakmákra, amelyekből talán a legnagyobb hiány van a világon. Szolgáltuk a tudományt és megfeleltünk azoknak a kihívásoknak, amelyeket a mi rendkívül gyakorlatigényes képzéseink megkövetelnek. Oktatóink olyan tudós emberek, akiknek a hitelességét naprakész gyakorlati tudás alapozza meg

– mutatott rá.

– Feladataink vannak az életben, melyek végrehajtásához önbizalom és tudás kell, és a diplomájuk azt bizonyítja, hogy ezeket megszerezték. Legyenek büszkék a diplomájukra, amit nálunk szereztek, de soha ne felejtsék el a régi mondást: úgy viselkedj a rád bízottal, ahogyan az ő helyében te is elvárnád! – hangsúlyozta.