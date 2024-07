Egy különleges és nagyszerű családi napra vár mindenkit szeretettel a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ pénteken (július 19-én) a Tücsök Közösségi Házba – írja a derecskei önkormányzat a közösségi oldalán. A közösségi ház 14 és 18 óra között várja az érdeklődőket, ahol lesz trambulin, ugrálóvár, hajfonás, illetve kézműves és sport programokat is rendeznek a szervezők. A szülőkre is gondolnak, akik egészségügyi szűrésen, valamint nevelési és egészséges életmód tanácsadáson vehetnek részt. Mint írják, a belépés minden programmal együtt ingyenes, a rendezvény pedig a szórakozáson túl jótékony célt is szolgál egyúttal.

Ugrálóvár is lesz a derecskei családi napon

Forrás: illusztráció / Napló-archív