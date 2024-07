Az év folyamán több fórumon, többektől is elhangzott, hogy a 2024-es év is a debreceni útfelújításoké lesz. Ezt erősítette többek között az a bejelentés, hogy idén öt nagyobb csomópontfejlesztés kivitelezése, valamint több mint ötven útszakasz felújítása, aszfaltozása indulhat el még ebben az évben. Féltávnál most megnéztük, hol tartanak a tervezett beruházások a cívisvárosban.

Jelentős kormányzati és városi forrást fordítanak idén is a debreceni útfelújításokra

Forrás: Napló-archív

Legutóbb áprilisban számoltunk be arról, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) és a debreceni önkormányzat közös munkacsoportja egyeztetett a helyi állami beruházásokról, melyet követően sajtótájékoztatót tartottak a felek képviselői.

Akkor elhangzott, az idei évben elindulhat a Csigekert – Szabó Lőrinc – Füredi – Balmazújvárosi utak kereszteződésében lévő csomópont-fejlesztés, a Domokos Márton utca kialakításának második üteme; az Árpád tér és Ótemető utca találkozásának fejlesztése; valamint a Hétvezér utca és Vámospércsi út csomópontjának átalakítása és a Szoboszlói út és a Külső vásártér kereszteződésének fejlesztése.

Az áprilisi sajtótájékoztatón Papp László polgármester hangsúlyozta, elsőként (várhatóan a nyár folyamán) a Csigekert – Szabó Lőrinc – Füredi – Balmazújvárosi utak csomópontjának átalakítása kezdődhet el, majd ezt követően, még idén a másik négy beruházás kivitelezése. Mindezek alapján a közeljövőben újabb bejelentés lehet a fejlesztésekkel kapcsolatban.

Az állami útfejlesztéseket tekintve pedig jelenleg is dolgoznak a Sámsoni út bővítésén, továbbá az elmúlt hetekben írták alá a keleti elkerülő út tervezésére vonatkozó megállapodást.