Debrecen helyett Budapesten szállt le a Wizz Air csütörtök esti eindhoveni repülőjárata, amely eredetileg 18.20-kor landolt volna a debreceni repülőtéren. Azt, hogy a gépet átirányították, a reptér honlapja is megerősítette. A Budflyer nevű, légi közlekedési hírekkel foglalkozó blog Facebook-oldala szerint a repülőtéren pályasérülés történt, emiatt be is zárt a debreceni légikikötő. Kerestük ezzel kapcsolatban a repteret, és nem sokkal cikkünk megjelenése után, még az esti órákban megérkezett a válasz, ezt lentebb olvashatják.

Legalább egy hétre bezár a debreceni repülőtér

A történtekről közleményt adott ki a Debrecen Nemzetközi Repülőteret üzemeltető Debrecen International Airport Kft. Ebben azt írták, hogy a 18 órakor végzett futópálya-ellenőrzés során kollégáik olyan hibát észleltek annak felületén (a tartósan fennálló magas hőmérséklet miatt),

melynek következtében – a legmagasabb szintű repülésbiztonsági előírásokat szem előtt tartva – a hiba kijavításáig a Debrecen Nemzetközi Repülőtér ideiglenes bezárása mellett kellett dönteni.

Hozzátették, a hiba kijavítása az időjárási körülmények függvényében legalább egy hetet igénybe fog venni. Az ideiglenes zárásról minden menetrend szerinti és charterjáratot működtető partner-légitársaságot tájékoztattak, annak érdekében, hogy mielőbb meghozhassák a járatok átütemezésével kapcsolatos döntéseiket és erről az utazóközönséget tájékoztathassák.

A Debrecenből induló és oda érkező utasainkat kérjük, hogy a járataikkal kapcsolatos információkról tájékozódjanak a légitársaságoknál, illetve utazási irodáknál

– hívták fel a figyelmet.

A hiba elhárítását haladéktalanul megkezdték, és mint írták, mindent megtesznek annak érdekében, hogy mihamarabb kijavítsák azt, és újra fogadhassanak utasokat.

A debreceni repülőteret érintő fontos hír volt a héten, hogy a Wizz Air október 27-én áttelepíti a Debrecenben állomásozó repülőgépét Budapestre. A bejelentésre a repteret üzemeltető gazdasági társaság is reagált: mint írták, sajnálják a döntést, de az a nyári menetrendet nem érinti.