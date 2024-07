Mint ismert, pályahiba miatt egy ideig biztosan nem fogad és nem indít gépeket a debreceni repülőtér. A reptér bezárása kapcsán kérdéseket küldtünk a Debrecenből több járatot is működtető Wizz Airnek. a társaság kommunikációjáért felelős ügynökség válaszként közleményt juttatott el a Haonhoz.

Fontos információkat közölt a Wizz Air a debreceni repülőtér bezárása kapcsán

Forrás: Napló-archív

Ebben kezdésképp azt írták, Debrecen Nemzetközi Repülőtér futópályájának lezárása előreláthatólag minden július 12. és 15. közötti, Debrecenből induló vagy oda érkező járatot érint. „A Wizz Air munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy az extrém időjárási viszonyok miatt kialakult helyzet ne tehesse tönkre utasai nyaralását, így az összes érintett járatot Budapestre, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre irányítják át. A légitársaság buszok segítségével juttatja el az utasokat Debrecenből a fővárosba, illetve a visszaérkező, ezt igénylő utasokat Budapestről szintén buszokkal szállítják Debrecenbe” – olvasható a közleményben.

Menetrendi változások is várhatók a debreceni repülőtér bezárása miatt

Hozzátették,

néhány menetrendi változás következhet annak érdekében, hogy mind a budapesti, mind a debreceni utasok elérjék úti céljukat. Ezért az eredetileg július 12. reggelén Debrecenből induló, majd Budapestre áthelyezett, Lárnakába repülő járat ma este száll fel.

Arról is írtak, hogy az utasokat a járatukat érintő változásokról minden esetben tájékoztatják, fontos azonban, hogy ezt csak a wizzair.com weboldalon, illetve a légitársaság applikációján keresztül, a vásárláskor megadott elérhetőségeken tudják megtenni. Így azok, akik nem közvetlenül a WIZZ felületein vásároltak, forduljanak információkért a közvetítő oldalakhoz vagy utazási ügynökségekhez. Aktuális járatinformációkat a légitársaság vonatkozó oldalán találnak.

„A Wizz Air most is és a jövőben is mindent megtesz azért, hogy utasai a lehető leggyorsabban, legbiztonságosabban és a legkedvezőbb áron juthassanak el úti céljukhoz, az extrém időjárási körülmények és a piaci nehézségek ellenére is” – zárták a közleményt.