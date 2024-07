A nyári turistaszezon közepén, a budapesti légi közlekedésben tapasztalt fennakadások árnyékában kényszerült bezárni egy időre a debreceni repülőtér csütörtök este, miután az utóbbi napokban tapasztalt hőség miatt meghibásodott a futópálya. Amíg ki nem javítják ezt a hibát, biztosan zárva marad a reptér, az erről szóló közlemény szerint ez legalább egy hétig tart majd. A bezárás a Wizz Air, a Lufthansa, a Smartwings és a Freebird járatait érinti, július 18-ig ez nagyjából 30-30 induló és érkező gépet jelent, utasok százaival.

A debreceni repülőtér forgalma csütörtök este állt le pályahiba miatt

Forrás: illusztráció / MW-archív

Kérdések kérdések hátán a bezárt debreceni repülőtér miatt

A közösségi médiában is futótűzként terjedt a hír még a késő esti órákban, a kommenteket átböngészve az szűrhető le, hogy egyelőre leginkább a tanácstalanság az úr azok között az utasok között, akik a következő napokban Debrecenből indultak volna. A bezárt debreceni repülőtér késő este három nyelven (magyarul, angolul és németül) is közzétette a helyzetről szóló közleményt a közösségi oldalán, ezekhez a posztokhoz kétszáznál is több hozzászólás érkezett péntek reggelig.

Egymás után jelentkeztek a járatok utasai, volt, aki például a vasárnapi antalyai járatról érdeklődött, volt, aki az aznapi krétairól, míg mások azt feszegették, hogy ki állja majd az eljutással járó költségeket az esetlegesen Budapestre irányított járatok indulási helyszínére (mint mondjuk az üzemanyag és a parkolási díj).

Az Aboutflight24 nevű repülési blog egy hosszabb kommentben felvetette, nagy kérdés, hogy az eredeti debreceni időpontok beilleszthetők-e a budapesti menetrendbe, vagy más, alternatív időpontokat kell majd keresni, akár kora hajnalban vagy késő este.