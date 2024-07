Megoldásra törekednek az utazási irodák

A délelőtti órákban még mindig nagy volt a bizonytalanság az utasok és az utaztatók között. Az utazási irodák folyamatosan próbálják tájékoztatni ügyfeleiket, de még maguk is keresik a megoldást. Reggel óta égtek náluk a vonalak, de szerencsére tudtunk beszélni több debreceni illetőségű utazásszervező cég képviselőjével is. Az IBUSZ helyi irodavezetője szerint a budapesti transzferbuszok jelentik majd a megoldást, az utazások nem maradnak el. Úgy tudjuk, a Start Utazási Iroda és a Neckermann is transzferrel oldja meg utasainak áttelepítését, s mint megtudtuk, az ügyfelek nem problémáznak a kialakult helyzet miatt, együttműködőek, és megpróbálnak alkalmazkodni.