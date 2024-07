Összesen 500 millió forintos keretösszeggel indított panelprogramot Debrecen önkormányzata 2023-ban. A felhívásra 16 pályázatot nyújtottak be a lakóközösségek, melyek közül 6 nyert támogatást. Az idei évben a város közgyűlése ismét támogatta a debreceni panelprogram folytatását, az előző évihez hasonló keretösszeggel. Ez utóbbiban már a liftek modernizálására is igényelhettek támogatást a felújítást tervezők, illetve az 1990 előtt épült, legalább 12 lakásos, tégla építésű társasházak is pályázhattak.

A Kartács utca 6. szám lakóközössége is a debreceni panelprogram nyertese

Az előző év egyik nyertese a Kartács utca 6. Lakásszövetkezet, amely 87 lakásos panelház hőszigetelését, illetve a belső, közös nyílászárók cseréjét indította el a debreceni panelprogram támogatásából. Papp László a július 24-én, a Kartács utca 6. szám előtt tartott sajtótájékoztatón ismertette, a program újraindítását többek között az indokolta, hogy az előző éveket egy rendkívül kedvezőtlen kamatkörnyezet jellemezte, így a társasházaknak nagyon minimális esélye volt arra, hogy komolyabb felújítási munkákba kezdjenek. Mindezeket kísérte az energiaárak drasztikus emelkedése, amely viszont szükségessé tette az energetikai fejlesztések elindítását.

A műszaki lehetőségek kibővítésével idén több társasház számára tudunk támogatási lehetőséget nyújtani. A Kartács utca 6. Lakásszövetkezet 48,9 millió forint támogatást nyert, hogy hatékonyabbá tegye hőfelhasználását. 14 centiméteres hőszigetelést és új színezést kap az épület, valamint cserélik a belső, közös használatú nyílászárókat is

– mutatta be a városvezető. A munkálatok a tervek szerint augusztus végéig tartanak.

A debreceni panelprogram eredményeit Papp László (balról) és Szűcs Sándor mutatta be

Ők eddig a debreceni panelprogram nyertesei

Szűcs Sándor, a körzet megválasztott önkormányzati képviselője elmondta, a tavalyi évben 16 pályázatot értékelt az önkormányzat a debreceni panelprogramban. A 6 nyertes pályázatból 3 külső hőszigetelésről szólt.

A nyertes társasházak: A Kartács utca 6. szám (48,9 millió forint),

a Böszörményi út 101-103. szám (21,5 millió forint),

a Békéssy Béla utcai társasház (63 millió forint),

a Bethlen utca 27-29. szám (9,1 millió),

az Ibolya utca 23. szám(8,9 millió forint),

a Károlyi Mihály utca 3. szám (9,3 millió forint)

Kartács utca 6. Lakásszövetkezet nevében Szücs András elnök (balra) vette át a támogatói okiratot Papp László polgármestertől

Már nagyon ráfért a házra ez a felújítás. 22 éve lakom itt, korábban nem volt ilyen fejlesztésre lehetőség. Bízom benne, a lift korszerűsítésére is nyerünk a debreceni panelprogramon

– mondta az egyik Kartács utcai lakó.