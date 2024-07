Száznál több hallgatóval nyílt meg hétfőn a 97. Debreceni Nyári Egyetem; a résztvevők a magyar nyelv és kultúra mellett a várost is megismerhetik a rendkívül színes programok révén. – 97. alkalommal rendezik meg a Debreceni Nyári Egyetemet; ez nemcsak patinás szám, hanem egy hosszú tradíciót is mutat, mely a Debreceni Egyetem és Debrecen történetének is része. Ez az ország legrégebbi nyári egyeteme, illetve a legrégebbi olyan intézmény, ami külföldiek számára kínál a magyar nyelv tanulására lehetőséget – mutatott rá Puskás István, Debrecen alpolgármestere a megnyitót megelőző sajtótájékoztatón.

Puskás István, Debrecen alpolgármestere a 97. Debreceni Nyári Egyetem sajtótájékoztatóján

Fotó: Molnár Péter

Debrecent köztudottan évszázadok óta élénk kulturális-oktatási-művelődési kapcsolat fűzi a nagyvilághoz; ebben kezdetben a Református Kollégiumnak volt óriási szerepe, és ezt a tradíciót vitte tovább a Debreceni Egyetem, amikor először szervezte meg a nyári egyetemét, és akkor is, amikor évről évre megrendezi

– vélekedett. Szerinte a kurzus nyelvtanulási és tudományos fórum, de arra is alkalmas, hogy különböző helyekről érkező hallgatókon keresztül Debrecen megismertesse magát a nagyvilágban.

– Napjainkban a Debreceni Nyári Egyetem, a magyar, mint idegen nyelvi képzés, és egyáltalán, a Debreceni Egyetem minden olyan tevékenysége, ami azt célozza, hogy külföldiek mélyebb ismereteket szerezzenek Magyarországról és Debrecenről, különös hangsúlyt kap és felértékelődik, hiszen az itt zajló gazdasági fejlődésnek köszönhetően egyre több külföldi munkavállaló érkezik. Fontos, hogy többek közt olyan lehetőségek is várják őket, amelyek révén a magyar nyelvvel és kultúrával ismerkedhetnek. Erre hitelesebb, magasabb szakmai minőséget képviselő partner nincs, mint a Debreceni Egyetem és a Debreceni Nyári Egyetem. Emellett a város és az egyetem együttműködésének ez egy újabb fontos startégiai iránya is – hangsúlyozta. Emlékeztetett: Debrecen évek óta hallgatói ösztöndíjat ajánl fel a nyári kurzushoz, ez most is így van, és jelzi, hogy a városnak fontos ez a képzés.

Csernoch László a a Debreceni Egyetem tudományos rektorhelyettese a 97. Debreceni Nyári Egyetem sajtótájékoztatóján

Fotó: Molnár Péter

Sokat változott a Debreceni Nyári Egyetem

A Debreceni Nyári Egyetem az elmúlt 97 évben sok változáson ment át a koncepciót, feladatot, elképzelést tekintve is. Nem titkolt szándék volt az első megszervezésénél, hogy kapcsolatot létesítsen a határon kívülre szakadt magyarokkal, illetve a későbbiek során a kivándorlókkal. Később ez módosult, jelentősen eltolódott abba az irányba, hogy a messze lévő magyar közösségek küldenek ide hallgatókat, ápolva a magyarságtudatukat. Megjelent az a forma is, hogy a magyar nyelvet és kultúrát olyanokkal ismerteti meg a kurzus, akik nem kötődnek nemzetünkhöz

– fejtette ki Csernoch László, a Debreceni Egyetem tudományos rektorhelyettese .