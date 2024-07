Második alkalommal tette közzé idén az európai egyetemek ranglistáját a felsőoktatási intézményeket minősítő egyik legnagyobb nemzetközi szervezetnek számító Quacquarelli Symonds (QS), számolt be a VG.hu. A QS először 2023 őszén készített ilyen rangsort, ennek a második kiadását mutatták most be QS Europe 2025 néven. A listára a több mint 40 európai ország csaknem 3500 egyeteméből 684 került fel. Magyarországról összesen 15 intézmény, köztük a Debreceni Egyetem is szerepel a rangsorban.

A Debreceni Egyetem a második legjobb magyar felsőoktatási intézmény

A legjobb magyar felsőoktatási intézmény az Eötvös Loránd Tudományegyetem lett, 18 helyet javítva a 190. pozíciót foglalják el. A hazai egyetemek közül második a debreceni, 36 hellyel léptek feljebb, így a 222. helyen állnak. Őket a Szegedi Tudományegyetem (228.), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (248.) és a Pécsi Egyetem (314.) követi. A teljes rangsort a VG cikkében olvashatják el.