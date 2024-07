Ahogy a választások éjszakáján is fogalmaztam: a város gazdaságának úgy kell fejlődnie, hogy páratlan lehetőséget biztosítson a debreceniek számára, a környezeti szempontok maximális figyelembevételével. A választási győzelem nem jelenti azt, hogy az akkumulátor-szektor ügyével nem kell foglalkozni – olvasható Papp László polgármester közleményében, amelyet a közösségi oldalán is közzétett. Mint írta, az elmúlt egy évben folyamatos egyeztetéseket folytattak a CATL képviselőivel, annak érdekében, hogy mindazokban a kérdésekben, amelyek Debrecen közösségét kiemelten foglalkoztatták, pozitív irányú változásokat érjenek el. Ennek eredményeként néhány héttel ezelőtt a CATL bejelentette, hogy hűtés-technológiát vált és jelentős mértékben csökkenti a vízfelhasználást és ezt is jelentős mértékben tisztított szennyvíz felhasználásával teszi.

A CATL megértette a debreceniek aggodalmait

A mai nappal újabb mérföldkőhöz érkeztünk. A CATL benyújtotta a kormányhivatalhoz, azt a módosítási kérelmét, melynek eredményeként az NMP nevű oldószer kibocsátását minimális szintre csökkenti. A 3 pontforrás közül az elsőn a jogszabály által engedélyezhető 150 mg/m3 helyett 2 mg/m3-re, a másodikon engedélyezhető 20 mgC/m3-ről 1,21 mgC/m3-re, a harmadik pontforráson 1 mg/m3-re csökkenti a maximális kibocsátást.

Az energiahatékonyságot szolgálja, hogy az általuk bérelt ingatlanban nem lesz gázfelhasználás, sem az ott végzett tevékenységhez, sem az épület fűtéséhez.

A polgármester hozzátette, köszöni a debreceniek bizalmát és támogatását.

Számomra a debreceniek érdeke az első! Ennek megfelelően tárgyalunk minden városunkban működő hazai és külföldi vállalat vezetőivel. Köszönöm a CATL tulajdonosainak és vezetőinek, hogy meghallgatták és megértették a debreceniek aggodalmait és azokra hosszútávon is megnyugtató megoldást találtak

– zárta bejegyzését a polgármester.