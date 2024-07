Összesen 7700 eurót adományozott a CATL Debrecen Berettyóújfalu önkormányzatának. A képviselő-testület döntése értelmében ezt az összeget a város közösségi tereinek virágosítására, több park zöldfelületének megújítására fordítják. Mindezek mellett az önkormányzat saját költségén öntözőrendszereket telepít, újít fel, továbbá rendbe rakja a parkok padjait, alkotásait is. A részletekről július 4-én számoltak be a bihari város központjában. Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere köszöntőjében elmondta, a hajdú-bihari vállalkozások jó példával járnak elől azzal, hogy nemcsak munkahelyeket teremtenek, hanem társadalmi felelősségvállalásukkal is segítik azt a közösséget, ahol tevékenykednek.

Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere köszönetét fejezte ki a CATL Debrecen támogatásáért

Forrás: Czinege Melinda

– Ha végigmegyünk Berettyóújfalun, láthatjuk, milyen rendezettek és szépek például a buszváróink. Sokan gondolták úgy, hogy örökbe fogadnak egy-egy ilyen közteret, melyet felújítottak és a lakosok rendelkezésére bocsátottak. Ezzel nemcsak a környezettudatosságukról tettek tanúbizonyságot, hanem az önkormányzatot is segítették – fogalmazott.

Ehhez csatlakozott most a CATL Debrecen, amely célul tűzte ki a környező településekkel való jó kapcsolatot kialakítását. Így keresték meg Berettyóújfalu önkormányzatát és ajánlották fel támogatásukat

– mondta Muraközi István. Hozzátette, a városvezetőség számára kiemelt fontosságú a közterületek szebbé és jobbá tétele, hogy Berettyóújfalu arról is híres legyen, mennyire virágos és környezettudatos település.

Berettyóújfalu polgármestere elmondta, a CATL Debrecen támogatásából három területet – a múzeum előtti, a Diószegi iskola előtti parkokat, valamint a Szerelemparkot – virágosítják, újítják fel. – A növényeket beszereztük, a Bihari Múzeum előtti területen már el is kezdtük a munkát. Bár a jelenben történik ez a zöldterületrendezés, de ezzel a jövőnek is üzenünk, valóban szeretnénk egy olyan települést adunk át a következő generációnak, amely szép köztereivel elnyeri az itt élők és az ide látogatók tetszését – fogalmazott Muraközi István.