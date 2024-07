Voltak, akik a végsőkig kivártak a pakolással

Forrás: Molnár Péter

Fáradtnak tűnsz, mintha nem a régi volnál...

Nem mindenki érezte a „flow-t”, elég sok sátor volt még tele alvó tinikkel, de már egy-egy szülő is megjelent a helyszínen, jöttek segíteni a fiataloknak összepakolni, és finom harapnivalót is hoztak nekik, amit láthatóan nagyon jól tettek. Az ország minden tájáról érkeztek kempingezők, akik nyilvánvalóan szerdán gyorsabban pakoltak ki, mint vasárnap reggel össze, de kérdésünkre a legtöbben úgy feleltek, egy élmény volt, jövőre is jönni fognak. Volt fogyasztás bőven, és rájuk fér egy igazán jó húsleves, no meg 1-2 nap alvás, némi hidratáció, de ők ezért jöttek, és márpedig a Campus Fesztivál mindenki kívánságát teljesíti. Július utolsó vasárnapján talán nemcsak fél Debrecen, hanem a fél vármegye is pihen.