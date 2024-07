Szerdán elstartolt a 16. Campus Fesztivál, vasárnapig a hazai és a nemzetközi könnyűzenei élet legismertebb és legjobb előadói váltják egymást a színpadokon, emellett számos interaktív program, kikapcsolódási és szórakozási lehetőség, stand várja az érdeklődőket Debrecen egyik legismertebb és legfelkapottabb nyári rendezvényén.

Varga-Bajusz Veronika, a felsőoktatásért és innovációért felelős államtitkár beszédében kiemelte, örömteli számára, hogy idén is több mint 120 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba. – Most már minden második jelentkező és felvételiző vidéki intézménybe jelentkezik. Ebből is kiemelkedik a Debreceni Egyetem, ezért döntöttünk úgy, hogy ebben az évben a Pont Ott Parti központi helyszíne a Debreceni Egyetem legyen – emelte ki.

Kósa Lajos országgyűlési képviselő rámutatott, a Campus Fesztivál az ország legjobb fesztiválja, valamint a Nagyerdő a legkiválóbb fesztiválhelyszín Magyarországon.

– Nagyon remélem, hogy a felvételizők, akik között most nagyon sokan itt vannak, nagyon jó hírt fognak kapni és még inkább boldogabb közönsége lesz a Campus Fesztiválnak – mondta Papp László polgármester.

– Ma Európa legnagyobb fesztiválján vagyunk, és aki ezen a bulin a legjobban érzi magát, az a világ legboldogabb embere, ehhez kívánok sok ambíciót és felhőtlen szórakozást mára – fogalmazott Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora.

Miklósvölgyi Péter, a Debreceni Campus Kft. ügyvezetője, a fesztivál szervezője köszöntőjében kifejtette, van egy céljuk, ugyanis van egy 4 éves fiatalember, Micskó Benjámin (Beni), aki nagyon súlyos kórral küzd. A Campus Fesztivál is gyűjtést szervezett azért, hogy a debreceni kisfiú meggyógyuljon, eddig 12,5 millió forint gyűlt össze, amit az ünnepélyes megnyitón jelképesen átadtak Beni édesanyjának.

A felszólalók mellett a résztvevőket köszöntötte még Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja, Harangi Emil, a Metal-Sheet képviseletében, Páll László, a Debreceni Campus Kft ügyvezetője, valamint Győrösi Pál, a Richter Gedeon Kft. PR és kormányzati kapcsolatok munkatársa.