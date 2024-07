Bejártuk a Campus Fesztivál egyetemi programhelyszínét, ahol számos stand várja nemcsak a kikapcsolódni vágyó fiatalokat, hanem a középkorúakat és az idősebb korosztályt is. A helyszínen a Haon megtudta Rőfi Mónikától, a Debreceni Egyetem Rendezvénykoordinációs és Alumni Központ vezetőjétől, hogy 12 stand várja az érdeklődőket. – Van egy „Gazdálkodj okosan!” megállónk, ahol gyakorlatilag az egyetemi pályafutást lehet végigjátszani társasjáték formájában, izgalmas feladatokkal. Továbbá gyümölcs-DNS-meghatározást lehet készíteni, ahol van hőtérkép-szimulátor is. Mindemellett mindig nagyon izgalmasak a technika szerelmeseinek a különböző szimulátorok, VR-szemüvegek, vagy akár online kerékcserét is végig lehet nézni – sorolta Rőfi Mónika.

Szilvássy Zoltán rektor; Mikósvölgyi Péter, a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője; Rőfi Mónika, a Debreceni Egyetem Rendezvénykoordinációs és Alumni Központ vezetője és Bács Zoltán kancellár a Campus Fesztivál Egyetem Tér nevű programhelyszínén

Forrás: Molnár Péter

A Campus Fesztivál és a Debreceni Egyetem között szoros kapcsolat van

Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora szerint a Campus Fesztivál nem az egyetlen többnapos buli az országban, amelyik szorosan kapcsolódik egy egyetem életéhez, viszont úgy véli, a legszorosabb kapcsolat itt van, a Nagyerdő szívében.

Legalábbis a Debreceni Egyetem teljesen magánénak érzi a Campus Fesztivált. Tulajdonképpen egy tanév, az nem más, mint két egymást követő Campus Fesztivál közötti rövid átmeneti időszak

– fogalmazott mosollyal az arcán.