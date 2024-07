Mint írták, a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér a nyári csúcsidőszakban átlagosan napi 55 ezer utast kezel, amelyre most rárakódik a debreceni repülőtérről átirányított utasforgalom is. A Budapest Airport munkatársai a helyszínen aktívan segítik az utasáramlást: a sorban a kisgyermekkel utazókat a repülőtér személyzete előrehívja, ugyanakkor a biztonsági ellenőrzés gyors és gördülékeny, átlagosan kevesebb, mint 5 percet vesz igénybe, de a legforgalmasabb órákban is tíz perc alatt marad.