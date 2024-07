A napokban egy olvasó arról számolt be portálunknak, hogy szárnyra kaptak olyan pletykák, miszerint bezárja kapuit a Hajdú-Bihar vármegyében is népszerű bolt. A Haon Berettyóújfalu egyik legnagyobb üzletével kapcsolatban kiderítette, igazak-e a híresztelések a lakosok körében, és választ is kapott az illetékes kommunikációs vezetőtől.

A SPAR Berettyóújfalu egyik legnagyobb áruháza – de már nem sokáig

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Bezár az egyik legnagyobb bolt Berettyóújfaluban

Noha több nagy áruház is üzemel Berettyóújfaluban, az egyik

hamarosan meg fog szűnni, méghozzá alig több, mint egy hét múlva, július 31-én szerdán.

De hogy melyik is ez az üzlet? A Dózsa György utcán lévő szupermarketről van szó, ami bár bezár, mégse marad majd üresen.

No, de egyáltalán miért is vonul ki a SPAR Berettyóújfalu területéről? Erre a kérdésre Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője adott választ nekünk. Elmondása szerint üzleti gyakorlat az áruházak éves szintű eredményességi felülvizsgálata, melyből fakadóan több olyan évet is maguk mögött tudhatnak már, amikor költségracionalizációs okokból üzleteket zártak be.

Az idei felülvizsgálat azt mutatta, hogy a szupermarket sajnálatos módon a jövőben sem működtethető eredményesen, aminek következtében ezen üzletegységünk július 31-én lesz utoljára nyitva. Tisztában vagyunk azzal, hogy az üzlet eredményessége érdekében munkatársaink mindent megtettek, amiért hálásak vagyunk nekik

– fogalmazott a kommunikációs vezető.

Mi lesz az alkalmazottakkal?

Jogosan merülhet fel a kérdés ilyenkor, hogy mi fog történni az alkalmazottakkal, egyáltalán jár-e, és fizet-e nekik a cég végkielégítést, esetleg áthelyezik őket máshova.

Minden dolgozónknak ajánlottunk munkát más üzletegységeinkben. Azon kollégáink részére pedig, akik valamilyen oknál fogva nem tudták elfogadni a felajánlott új pozíciókat, a vállalatnál eltöltött évek, valamint a Kollektív Szerződésben szabályozottak alapján járó juttatásokat minden esetben biztosítjuk

– részletezte Maczelka Márk.

És hogy mi lesz a berettyóújfalui egységgel a jövőben? Bár úgy tudjuk, a lakosok körében elterjedt a pletyka, hogy bezár az üzlet, és más a város egy másik pontján nyit majd újra, viszont értesüléseink szerint egy másik üzletlánc költözik a helyére.